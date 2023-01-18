Рыбакина в двух сетах обыграла Юван и вышла в третий круг Australian Open
Елена Рыбакина из Казахстана обыграла Каю Юван из Словении в матче второго круга Australian Open-2023.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:1, продолжительность игры составила 58 минут. В третьем круге турнира «Большого шлема» Рыбакина сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Дэниэлл Коллинз (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Кая Юван (Словения) — 6:2, 6:1
Марта Костюк (Украина) — Оливия Гадеки (Австралия, WC) — 6:2, 6:1
Бернарда Пера (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 29) — 6:4, 6:4
Новости