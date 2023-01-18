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Сегодня, 15:28

Рыбакина в двух сетах обыграла Юван и вышла в третий круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Елена Рыбакина из Казахстана обыграла Каю Юван из Словении в матче второго круга Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:1, продолжительность игры составила 58 минут. В третьем круге турнира «Большого шлема» Рыбакина сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Дэниэлл Коллинз (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Кая Юван (Словения) — 6:2, 6:1

Марта Костюк (Украина) — Оливия Гадеки (Австралия, WC) — 6:2, 6:1

Бернарда Пера (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 29) — 6:4, 6:4

Теннис
Australian Open
Елена Рыбакина
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