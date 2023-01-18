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Сегодня, 15:21

Медведев объяснил свое странное празднование после победы во втором круге Australian Open: теннисист показал бедро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев после матча.
Фото Скриншот
Мартон Фучович.
Фото Скриншот
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему показал бедро после победы над Джоном Миллмэном во втором круге Australian Open.

«В какой-то момент я думал, что физически мне будет очень тяжело. И никогда не знаешь, что может случиться — у меня бывают судороги, иногда не хватает сил. Но сегодня я потрясающе себя чувствовал и решил так показать свою силу (усмехается).

Еще многие, наверное, видели фото Мартона Фучовича после матча. У меня мышцы чуть меньше, чем у него, так что я так еще и над собой посмеялся. У меня, конечно, есть мышцы, но не так много», — сказал Медведев после матча.

Мартон Фучович. Фото Скриншот
Мартон Фучович.
Скриншот

В третьем круге турнира «Большого шлема» 26-летний россиянин сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США) — Йосуке Ватануки (Япония).

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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