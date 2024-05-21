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Сегодня, 13:47

Зверев оценил форму своих соперников перед «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев уверен, что первая ракетка мира серб Новак Джокович подойдет в своей лучше форме к Открытому чемпионату Франции.

Ранее Каспер Рууд назвал основных претендентов на победу на «Ролан Гаррос», который стартует 26 мая и продлится до 9 июня.

«Новак будет в лучшей форме. Вот увидите. Я также уверен, что Рафа будет играть намного лучше, чем в Мадриде и Риме. Что касается Синнера и Алькараса, все будет зависеть только от их здоровья. Когда у них нет проблем со здоровьем, они точно два лучших игрока в мире, и в этом нет никаких сомнений. Я не могу сказать, в порядке они сейчас или нет, но я видел, как Янник снова опубликовал фотографию с тренировки, так что предполагаю, что он хорошо себя чувствует на корте», — цитирует Зверева Tennis World USA.

19 мая Зверев стал чемпионом турнира в Риме. В финале «мастерса» он одержал победу над представителем Чили Николасом Харри со счетом 6:4, 7:5. После этой победы Зверев обошел россиянина Даниила Медведева в рейтинге, поднявшись с пятой на четвертую строчку.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/144760/alexander-zverev-gets-very-honest-on-his-rg-expectation-for-struggling-novak-djokovic/
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