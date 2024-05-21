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Сегодня, 13:29

Тарпищев рассказал, в каком случае Медведев и Рублев могут хорошо выступить на «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил перспективы Даниила Медведева и Андрея Рублева на «Ролан Гаррос».

«Для наших ребят точно все зависит от жеребьевки. В Париже корт жесткий, ближе к харду. Нет явного перевеса в сторону тех, кто доминирует на грунте. Если не будут «умирать» по пять сетов с первых кругов, то Рублев и Медведев могут втянуться в турнир и хорошо выступить», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В этом году Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня.

Источник: ТАСС
Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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