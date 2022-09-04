Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

4 сентября, 23:00

Рууд сыграет с Берреттини в четвертьфинале US Open

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Каспер Рууд.
Фото USA Today Sports

Норвежский теннисист Каспер Рууд одолел француза Корантена Муте в четвертом круге US Open в Нью-Йорке со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2.

Игра длилась 3 часа и 22 минуты. 23-летний Рууд сделал 5 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Муте — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В четвертьфинале норвежец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Корантен Муте (Франция, LL) — 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/
Теннис
US Open
Маттео Берреттини
1
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: US Open 2022: вылет Медведева и прощание Серены в Нью-Йорке
Синнер обыграл Ивашко и вышел в четвертьфинал US Open
Надаль станет первой ракеткой мира, если Алькарас и Рууд не выйдут в финал US Open
Рублев: «Если первой ракеткой станет такой подросток, как Алькарас, это будет что-то нереальное»
US Open, расписание и результаты матчей 4 и 5 сентября: Самсонова уступила Томлянович, Кудерметова проиграла Жабер и другие
Соболенко обыграла Коллинз и вышла в четвертьфинал US Open
Надаль о вылете из US Open: «Спасибо Нью-Йорку за все. Увидимся в следующем году»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Берреттини обыграл Давидовича Фокину и вышел в четвертьфинал US Open

Рууд прокомментировал победу над Муте в четвертом круге US Open
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости