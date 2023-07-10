Руне победил Димитрова и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Датчанин Хольгер Руне победил болгарина Григора Димитрова в четвертом круге Уимблдона — 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3. Матч длился 3 часа 24 минуты.
За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» шестой «сеянный» встретится с победителем матча между Карлосом Алькарасом (Испания) и Маттео Берреттини (Италия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Хольгер Руне (Дания, 6) — Григор Димитров (Болгария, 21) — 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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