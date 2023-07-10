Медведев назвал недоразумением свист зрителей в адрес Азаренко на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о свисте в адрес белоруски Виктории Азаренко после матча с Элиной Свитолиной в четвертом круге Уимблдона. Зрители освистали белоруску после поражения от украинки.

«Большое недоразумение. Очень жаль Вику, потому что она проиграла 9:11 на тай-брейке. Это жестоко для любого, кто проигрывает на тай-брейке в третьем сете. Мне действительно понравилась ее реакция на пресс-конференции, она с уважением отнеслась к решению Свитолиной не пожимать друг другу руки. Я думаю, что толпа, которая приходит на корт №1 — это может быть 10 000 человек. Не все из них будут знать историю, стоящую за этим. Они увидели только то, что Вика отказалась пожимать руку», — сказал третья ракетка мира на пресс-конференции.

Свитолина в четвертьфинале Уимблдона встретится с полькой Игой Свентек. Медведев сыграет с американцем Крисом Юбэнксом.