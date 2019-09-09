Рукопожатие Медведева и Надаля после финала US Open

Россиянин Даниил Медведев в финале US Open проиграл испанцу Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. После окончания встречи теннисисты обменялись рукопожатиями, обнялись, а на церемонии награждения лестно отзывались друг о друге.

Продолжительность противостояния составила 4 часа и 54 минуты. На счету Медведева 14 эйсов, у его соперника — 5.

Для Медведева это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. В обновленном рейтинге ATP он поднимется на четвертую позицию.

Надаль в 19-й раз выиграл турнир «Большого шлема». Это его четвертый титул на Открытом чемпионате США.

Медведев подчеркнул величие Надаля после финала US Open// Рафаэль Надаль — Медведеву: «Ты был достоин победы»