Самсонова победила Бектас в первом круге Открытого чемпионата Австралии
Россиянка Людмила Самсонова в первом круге Открытого чемпионата Австралии обыграла американку Эмину Бектас со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
Во втором круге Самсонова сыграет с Маркетой Вондрусовой из Чехии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия) — Эмина Бектас (США, Q) — 7:5, 6:4
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