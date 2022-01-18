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Сегодня, 07:46

Самсонова победила Бектас в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Роман Шишов
Корреспондент
Людмила Самсонова.
Фото Reuters

Россиянка Людмила Самсонова в первом круге Открытого чемпионата Австралии обыграла американку Эмину Бектас со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Во втором круге Самсонова сыграет с Маркетой Вондрусовой из Чехии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) — Эмина Бектас (США, Q) — 7:5, 6:4

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