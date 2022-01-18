Самсонова победила Бектас в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Россиянка Людмила Самсонова в первом круге Открытого чемпионата Австралии обыграла американку Эмину Бектас со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Во втором круге Самсонова сыграет с Маркетой Вондрусовой из Чехии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) — Эмина Бектас (США, Q) — 7:5, 6:4