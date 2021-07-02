Рублев впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона
16:11
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини (6:3, 5:7, 6:4, 6:2) и впервые в карьере одержал победу в третьем круге одиночного разряда Уимблдона.
Матч длился 2 часа 57 минут.
В 1/8 финала Рублев сыграет против победителя в паре Давид Шварцман (Аргентина) — Мартон Фучович (Венгрия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Фабио Фоньини (Италия, 26) — 6:3, 5:7, 6:4, 6:2
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