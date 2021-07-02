Рублев впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини (6:3, 5:7, 6:4, 6:2) и впервые в карьере одержал победу в третьем круге одиночного разряда Уимблдона.

Матч длился 2 часа 57 минут.

В 1/8 финала Рублев сыграет против победителя в паре Давид Шварцман (Аргентина) — Мартон Фучович (Венгрия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Фабио Фоньини (Италия, 26) — 6:3, 5:7, 6:4, 6:2