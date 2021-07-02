Калинская и Путинцева выиграли в матче первого круга парного разряда Уимблдона
15:48
Российская теннисистка Анна Калинская в паре со спортсменкой из Казахстана Юлией Путинцевой в первом круге парного разряда Уимблдона выиграла в матче с Самантой Стосур/Коко Вандевеге (Австралия/США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — Саманта Стосур/Коко Вандевеге (Австралия/США) — 7:6 (7:3), 6:3
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