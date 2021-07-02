Калинская и Путинцева выиграли в матче первого круга парного разряда Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская в паре со спортсменкой из Казахстана Юлией Путинцевой в первом круге парного разряда Уимблдона выиграла в матче с Самантой Стосур/Коко Вандевеге (Австралия/США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — Саманта Стосур/Коко Вандевеге (Австралия/США) — 7:6 (7:3), 6:3