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Калинская и Путинцева выиграли в матче первого круга парного разряда Уимблдона

15:48
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Российская теннисистка Анна Калинская в паре со спортсменкой из Казахстана Юлией Путинцевой в первом круге парного разряда Уимблдона выиграла в матче с Самантой Стосур/Коко Вандевеге (Австралия/США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — Саманта Стосур/Коко Вандевеге (Австралия/США) — 7:6 (7:3), 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора

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