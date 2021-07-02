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Грачева и Калашникова пробились в третий круг парного разряда на Уимблдоне

16:18
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Российская теннисистка Варвара Грачева с грузинкой Оксаной Калашниковой во втором круге Уимблдона (6:3, 6:1) обыграли пару Зарина Дияс/Анастасия Родионова (Казахстан/Австралия).

Следующим соперником пары станет победитель в матче Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия, 16) — Анна Блинкова/Анна-Лена Фридзам (Россия/Германия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Варвара Грачева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — Зарина Дияс/Анастасия Родионова (Казахстан/Австралия) — 6:3, 6:1

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Виктория Кравченко все материалы автора

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