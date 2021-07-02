Грачева и Калашникова пробились в третий круг парного разряда на Уимблдоне
16:18
Российская теннисистка Варвара Грачева с грузинкой Оксаной Калашниковой во втором круге Уимблдона (6:3, 6:1) обыграли пару Зарина Дияс/Анастасия Родионова (Казахстан/Австралия).
Следующим соперником пары станет победитель в матче Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия, 16) — Анна Блинкова/Анна-Лена Фридзам (Россия/Германия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Варвара Грачева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — Зарина Дияс/Анастасия Родионова (Казахстан/Австралия) — 6:3, 6:1
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