Рублев рассказал о взаимоотношениях с российскими теннисистами
19:54
Олимпийский чемпион Андрей Рублев высказался о взаимоотношениях между теннисистами сборной России.
«У нас у всех отличные взаимоотношения, особенно между мной, Кареном и Даниилом, так как мы знакомы с юниоров, когда нам было шесть или семь лет. Аслана тоже раньше знали, но никогда не общались. Теперь мы вместе в команде и каждую неделю видимся на турнирах, с Асланом у нас тоже хорошие отношения. Мы все хорошие друзья», — цитирует Рублева АТР.
Ранее россиянин Даниил Медведев выиграл US Open-2021, обыграв серба Новака Джоковича.
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