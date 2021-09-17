Рублев рассказал о взаимоотношениях с российскими теннисистами

Олимпийский чемпион Андрей Рублев высказался о взаимоотношениях между теннисистами сборной России.

«У нас у всех отличные взаимоотношения, особенно между мной, Кареном и Даниилом, так как мы знакомы с юниоров, когда нам было шесть или семь лет. Аслана тоже раньше знали, но никогда не общались. Теперь мы вместе в команде и каждую неделю видимся на турнирах, с Асланом у нас тоже хорошие отношения. Мы все хорошие друзья», — цитирует Рублева АТР.

Ранее россиянин Даниил Медведев выиграл US Open-2021, обыграв серба Новака Джоковича.