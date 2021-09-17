Рублев высказался о победе Медведева на US Open
20:05
Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу Даниила Медведева в US Open.
«Надеюсь, Медведев выведет российский теннис на новый уровен. В России за последние три года теннис стал популярным, но я надеюсь, что она увеличится вдвое после победы на мйэджоре. Еще больше людей станут за ним следить и все больше родителей будут приводить детей на теннис», — цитирует Рублева сайт ATP.
Медведев в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке обыграл первую ракетку Новака Джоковича и завоевал титул турнира «Большого шлема».
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