Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рублев высказался о победе Медведева на US Open

20:05
Теги:

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу Даниила Медведева в US Open.

«Надеюсь, Медведев выведет российский теннис на новый уровен. В России за последние три года теннис стал популярным, но я надеюсь, что она увеличится вдвое после победы на мйэджоре. Еще больше людей станут за ним следить и все больше родителей будут приводить детей на теннис», — цитирует Рублева сайт ATP.

Медведев в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке обыграл первую ракетку Новака Джоковича и завоевал титул турнира «Большого шлема».

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Упущенный год или необходимая школа? Что дала академия Плющенко Трусовой и Косторной
Экс-форвард «Челси» Демба Ба прокомментировал то, что только легионеры «Зенита» встали на колено перед матчем в Лондон
Губерниев рассказал о своей зарплате на «Матч ТВ»
Где окажется Гусев? Кем усилится тонущий «Ак Барс»? Свежие инсайды КХЛ
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
1
Офсайд