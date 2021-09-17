Рублев высказался о победе Медведева на US Open

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу Даниила Медведева в US Open.

«Надеюсь, Медведев выведет российский теннис на новый уровен. В России за последние три года теннис стал популярным, но я надеюсь, что она увеличится вдвое после победы на мйэджоре. Еще больше людей станут за ним следить и все больше родителей будут приводить детей на теннис», — цитирует Рублева сайт ATP.

Медведев в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке обыграл первую ракетку Новака Джоковича и завоевал титул турнира «Большого шлема».