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Сегодня, 04:39

Рублев: «На таком уровне все детали важны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от соотечественника Даниила Медведева в четвертьфинале US Open.

«Когда у него были брейк-пойнты, он сразу выигрывал. С его подачи у меня было много брейк-пойнтов и моментов, но в конце концов он смог реализовать их больше, чем я. Я не смог сделать то же самое. В те моменты он был лучше. На этом уровне все детали важны», — цитирует Tennis365 Рублева.

В полуфинале US Open Медведев сыграет против победителя матча Карлос Алькарас — Александр Зверев.

6&nbsp;сентября. Даниил Медведев&nbsp;&mdash; Андрей Рублев. Русская жара в Нью-Йорке! Медведев — в полуфинале!

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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