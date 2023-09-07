Рублев: «На таком уровне все детали важны»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от соотечественника Даниила Медведева в четвертьфинале US Open.

«Когда у него были брейк-пойнты, он сразу выигрывал. С его подачи у меня было много брейк-пойнтов и моментов, но в конце концов он смог реализовать их больше, чем я. Я не смог сделать то же самое. В те моменты он был лучше. На этом уровне все детали важны», — цитирует Tennis365 Рублева.

В полуфинале US Open Медведев сыграет против победителя матча Карлос Алькарас — Александр Зверев.