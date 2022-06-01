Рублев проиграл Чиличу на тай-брейке в пятом сете 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале россиянин проиграл хорвату Марину Чиличу в пяти сетах — 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10). Игра продолжалась 4 часа и 14 минут.

У Рублева 15 подач навылет, 2 двойных ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 8. На счету Чилича 33 эйса, 2 двойных ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 7.

В полуфинале Чилич сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марин Чилич (Хорватия, 20) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2)