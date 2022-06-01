Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:25

Дмитриева о шансах Касаткиной в полуфинале РГ: «Свентек — не железный человек»

Дмитриева допустила, что у Свентек могут возникнуть трудности в матче с Касаткиной
Читать «СЭ» в

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась ожиданиями от полуфинального матча «Ролан Гаррос» между Дарьей Касаткиной и Игой Свентек (Польша).

«Свентек выиграла 20 матчей подряд. Можно ли сейчас рассуждать, сумеет ли Касаткина победить? Хотелось бы, чтобы они сумели показать более-менее интересную игру, а там уже видно будет. Свентек тоже ведь не железный человек. Она тоже молоденькая теннисистка, и у нее могут быть свои маленькие трудности», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее, 1 июня, российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (6:4, 7:6 (7:5)).

Дарья Касаткина. «Ролан Гаррос» — 2022, результаты матчей 1/4 финала: Кудерметова уступила Касаткиной и другие
Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
Ига Свентек
1
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Робот с Госуслуг не нашел Fan ID. Что нужно знать о «паспорте болельщика», который появился в России с 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос»-2022, результаты матчей 1/4 финала: Кудерметова уступила Касаткиной и другие
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости