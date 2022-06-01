Дмитриева допустила, что у Свентек могут возникнуть трудности в матче с Касаткиной

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась ожиданиями от полуфинального матча «Ролан Гаррос» между Дарьей Касаткиной и Игой Свентек (Польша).

«Свентек выиграла 20 матчей подряд. Можно ли сейчас рассуждать, сумеет ли Касаткина победить? Хотелось бы, чтобы они сумели показать более-менее интересную игру, а там уже видно будет. Свентек тоже ведь не железный человек. Она тоже молоденькая теннисистка, и у нее могут быть свои маленькие трудности», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее, 1 июня, российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (6:4, 7:6 (7:5)).