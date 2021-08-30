Рублев обыграл Карловича в первом раунде US Open

В матче первого раунда US Open в мужском одиночном разряде российский теннисист Андрей Рублев победил хорвата Иво Карловича (6:3, 7:6 (7:3), 6:3).

Матч продолжался один час и 38 минут. Рублев сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и двух реализованных брейк-пойнтах. У его соперника 18 эйсов и две двойные.

Следующим соперником Рублева станет победитель пары Педро Мартинес (Испания) — Джеймс Дакуорт (Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Иво Карлович (Хорватия, Q) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3

Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:4, 6:1

Бернабе Сапата Миральес (Испания, LL) — Фелисиано Лопес (Испания) — 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 6:3, 6:3

Петер Гойовчик (Германия, Q) — Уго Умбер (Франция, 23) — 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4

Душан Лайович (Сербия) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 7:5, 2:6, 6:4

Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — Джон Миллмэн (Австралия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2), 6:1

Диего Шварцман (Аргентина, 11) — Рикардас Беранкис (Литва) — 7:5, 6:3, 6:3

Факундо Баньис (Аргентина) — Таро Даниэль (Япония) — 6:3, 6:3, 6:3