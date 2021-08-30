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Мугуруса обыграла Векич в первом раунде US Open

20:43
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила хорватку Донну Векич (7:6, 7:6) в матче первого раунда US Open в женском одиночном разряде.

В следующем раунде испанка сыграет с победительницей пары Андреа Петкович (Германия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Донна Векич (Хорватия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Ангелина Калинина (Украина) — Майар Шериф (Египет, LL) — 4:6, 6:1, 6:1

Кайя Канепи (Эстония) — Юлия Путинцева (Казахстан, 31) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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