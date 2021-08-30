Мугуруса обыграла Векич в первом раунде US Open
20:43
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила хорватку Донну Векич (7:6, 7:6) в матче первого раунда US Open в женском одиночном разряде.
В следующем раунде испанка сыграет с победительницей пары Андреа Петкович (Германия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Донна Векич (Хорватия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
Ангелина Калинина (Украина) — Майар Шериф (Египет, LL) — 4:6, 6:1, 6:1
Кайя Канепи (Эстония) — Юлия Путинцева (Казахстан, 31) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:2
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