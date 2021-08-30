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Теннисист Тим считает, что Медведев может победить на US Open

21:45
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Австрийский теннисист Доминик Тим оценил шансы россиянина Даниила Медведева выиграть US Open.

«Кто выиграет титул, если не Джокович? Медведев. Он дважды играл в финалах «Больших шлемов», и я по своему опыту скажу, что каждый такой финал, пусть и проигранный, дает важный и ценный опыт», — приводит слова Тима журналист Рави Убха в Twitter.

Основная сетка турнира стартует 30 августа. В первом круге Медведев сыграет с Ришаром Гаске.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/raviubha/status/1432361555929227265

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Екатерина Савостина все материалы автора

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