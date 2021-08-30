Теннисист Тим считает, что Медведев может победить на US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим оценил шансы россиянина Даниила Медведева выиграть US Open.

«Кто выиграет титул, если не Джокович? Медведев. Он дважды играл в финалах «Больших шлемов», и я по своему опыту скажу, что каждый такой финал, пусть и проигранный, дает важный и ценный опыт», — приводит слова Тима журналист Рави Убха в Twitter.

Основная сетка турнира стартует 30 августа. В первом круге Медведев сыграет с Ришаром Гаске.