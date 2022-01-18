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Сегодня, 06:20

Российский теннисист Рублев вышел во второй круг Australian Open

Роман Шишов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Twitter

Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Australian Open победил итальянца Джанлуку Маджера со счетом 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Во втором круге 24-летний россиянин сыграет с победителем матча Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:3, 6:2, 6:2

Роберто Баутиста Агут (Испания, 15) — Стефано Травалья (Италия) — 7:6 (7:2), 6:4, 5:7, 6:1

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:3, 6:2

Марин Чилич (Хорватия, 27) — Эмилио Гомес (Эквадор, Q) — 6:3, 6:1, 6:2

Андрей Рублев
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