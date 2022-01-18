Российский теннисист Рублев вышел во второй круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Australian Open победил итальянца Джанлуку Маджера со счетом 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.
Во втором круге 24-летний россиянин сыграет с победителем матча Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:3, 6:2, 6:2
Роберто Баутиста Агут (Испания, 15) — Стефано Травалья (Италия) — 7:6 (7:2), 6:4, 5:7, 6:1
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:3, 6:2
Марин Чилич (Хорватия, 27) — Эмилио Гомес (Эквадор, Q) — 6:3, 6:1, 6:2