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Сегодня, 06:00

Звонарева смазала смэш в матче против Мертенс. Бельгийка удивилась промаху

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге Australian Open уступила бельгийке Элизе Мертенс со счетом 4:6, 5:7.

В середине второго сета россиянка смазала по мячу во время смэша. Возможной причиной стал сильный ветер. Мертенс удивилась промаху Звонаревой.

Во втором круге Мертенс встретится с победительницей матча Осеан Доден (Франция) — Ирина Бегу (Румыния).

Australian Open
Вера Звонарева
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Звонарева уступила Мертенс в первом круге Australian Open
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