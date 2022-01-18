Звонарева смазала смэш в матче против Мертенс. Бельгийка удивилась промаху

Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге Australian Open уступила бельгийке Элизе Мертенс со счетом 4:6, 5:7.

В середине второго сета россиянка смазала по мячу во время смэша. Возможной причиной стал сильный ветер. Мертенс удивилась промаху Звонаревой.

Во втором круге Мертенс встретится с победительницей матча Осеан Доден (Франция) — Ирина Бегу (Румыния).