Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

7 сентября, 07:59

Хачанов победил Кирьоса и вышел в полуфинал US Open

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над австралийцем Ником Кирьосом в матче 1/4 финала US Open-2022.

Встреча продолжалась 3 часа 41 минуту и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

На счету 26-летнего россиянина — 30 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 из 8 удачных брейк-пойнтов. У австралийского теннисистка — 31 одна подача навылет, 5 двойных ошибок и 2 из 9 реализованных брейк-пойнта.

Таким образом, Хачанов вышел в полуфинал турнира, где сыграет с Каспером Руудом из Норвегии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 27) — Ник Кирьос (Австралия, 23) — 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4

Следующий соперник

Каспер Рууд (Норвегия, 5)

Теннис
US Open
Карен Хачанов
Ник Кирьос
6
91
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: US Open 2022: вылет Медведева и прощание Серены в Нью-Йорке
Рублев не справился с подачей Тиафо и остался без полуфинала US Open
US Open, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Хачанов победил Кирьоса, Рублев проиграл Тиафо и другие
Рублев в трех сетах проиграл Тиафо в четвертьфинале US Open
Соболенко повторила лучший личный результат на турнирах «Большого шлема»
Соболенко обыграла Плишкову и вышла в полуфинал US Open
Жабер о матче с Гарсия в полуфинале US Open: «Она играет очень агрессивно и жестко»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гарсия вышла в полуфинал US Open

Хачанов о выходе в полуфинал US Open: «Я это сделал. Я это сделал!»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости