Медведев выиграл третий пятисетовый матч в карьере

Даниил Медведев выиграл свой третий пятисетовый матч в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4) в матче 1/4 финала Australian Open — 2022.

Таким образом, Медведев выиграл свой третий пятисетовый матч в карьере.

Ранее российский теннисист побеждал в пяти сетах серба Филипа Краиновича (6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0) на Australian Open — 2021, а также хорвата Марина Чилича (6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2) на Wimbledon — 2021.