Чакветадзе считает Медведева фаворитом в полуфинале Australian Open против Циципаса

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась ожиданиями от полуфинала Australian Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом.

«Вне корта Даниил и Стефанос друг друга недолюбливают, у них сложные отношения. Поэтому матч будет интересный. Но фаворитом идет Медведев, ведь Циципас недавно перенес операцию. Для него большое удивление, что он прошел так далеко, до полуфинала. Конечно, у Дани шансов больше. Для него главное — это восстановиться», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Ранее, 26 января, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису-2022 вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4).

На стадии 1/4 финала Australian Open четвертая ракетка мира Стефанос Циципас победил итальянца Янника Синнера (6:3, 6:4, 6:2).