Журова о победе Медведева: «Даня проявил настоящий русский характер!»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу Даниила Медведева четвертьфинале Australian Open над канадцем Феликсем Оже-Альяссимом (6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4).

«Очень счастлива за Медведева, нужно продолжать в том же духе. Надеюсь, что дело не ограничится полуфиналом. Не нужно радоваться раньше времени, а то можно сглазить его успех. Даня проявил настоящий русский характер. Он большой молодец, браво! Никогда нельзя сдаваться, даже когда ситуация на корте кажется совсем безнадежной. Спасти можно любой матч, большую роль играет психология игрока. Конечно, очень бы хотелось, чтобы Даня повторил успех US Open. Мы всем в него верим и желаем ему удачи», — сказала Журова «СЭ».

Ранее, 26 января, российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.