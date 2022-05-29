Медведев на примере Соболенко объяснил отказ от съемок в документальном сериале Netflix

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему не стал подписывать личный контракт с сервисом Netflix, который занимается производством сериала про современный теннис. По мнению теннисиста, это будет отличный сериал.

«Думаю, это отличная идея, — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос». — Я всегда поддерживал эту идею. Уверен, это будет отличный сериал. У меня нет контракта с Netflix, но мне нравится смотреть. Но, подписав контракт, вам нужно посвятить себя этому делу«.

26-летний россиянин привел в пример белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

«Если вы скажете им «да», как, например, Арина, я недавно видел ее на кортах, то у вас за спиной будет две камеры и микрофон с собой. Иногда это бывает нелегко. Пока я решил этого не делать... Но, думаю, у них есть какие-то кадры, кажется, они приходили на мои тренировки несколько раз. Но да, скажем так, я не позволял им следить за собой 24 часа в сутки в течение семи дней» , — сказал он.

При этом теннисист отметил, что однажды согласится на это.

«Я, определенно, буду смотреть этот сериал, потому что есть много вещей, которые мы, теннисисты, не знаем друг о друге. Знаете, я ужинаю со своими, скажем, лучшими друзьями в туре, но с остальными 95 процентов не общаюсь, не бываю у них дома и не ужинаю с ними. Так что забавно будет посмотреть», — подытожил он.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Медведев обыграл серба Миомира Кецмановича (6:2, 6:4, 6:2). В четвертом круге он сыграет с хорватом Марином Чиличем.