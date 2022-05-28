Кис сыграет с Кудерметовой в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Мэдисон Кис из США вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».
В третьем круге она победила Елену Рыбакину со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (10:3).
В четвертом круге Кис сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая прошла в четвертый круг на отказе испанки Паулы Бадосы (6:3, 2:1).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Мэдисон Кис (США, 22) — Елена Рыбакина (Казахстан, 16) — 3:6, 6:1, 7:6 (10:3)
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