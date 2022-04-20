«Наши спортсмены не предали свою страну». В Госдуме оценили решение о недопуске российских теннисистов на Уимблдон

Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков прокомментировал решение о недопуске российских теннисистов на Уимблдон.

По словам 46-кратного чемпиона России по плаванию и легкой атлетике, этим поступком министр Великобритании дискредитировал себя и свою страну.

«Российских теннисистов не допустят к Уимблдонскому турниру. А это значит, что наши спортсмены не пошли на сделку с совестью и не предали свою страну, — отметил Бурлаков. — Одним из условий их участия в соревнованиях было обязательное высказывание с осуждением действий России на Украине. Эти условия анонсировал министр спорта Великобритании».

Бурлаков добавил, что это больше похоже на бандитскую разборку, чем на международный турнир, а министр Великобритании этим поступком дискредитировал себя и свою страну.

«Уж лучше просто отстранить спортсменов от соревнований, чем ставить перед ними абсурдные, подрывающие их человеческое достоинство, условия. Я уже не говорю о нарушении всех юридических норм и спортивных постулатов», — сказал Бурлаков.

Кроме того, Бурлаков обратился к министру спорта Великобритании, болельщикам и спортсмнам, обратив внимание на честную конкуренцию.

«Я хочу обратиться к министру спорта Великобритании и всем причастным к этой ситуации. Вам не мерзко после этого ходить на работу и организовывать турниры? Хочу обратиться к болельщикам. Неужели приятно смотреть соревнования, где нет места честной конкуренции? Хочу обратиться к западным спортсменам. Соревнования, в основе которых лежит политика, действительно вас устраивают, или своим детям вы уже не посоветуете строить спортивную карьеру?» — заключил Бурлаков.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщал, что российским и белорусским теннисистам предложат подписать декларации об отсутствии связей с Россией или Белоруссией, прежде чем допустить их до участия в турнире.

Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля.