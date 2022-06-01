Касаткина: «Матч был очень нервным, и я счастлива впервые оказаться в полуфинале»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над Вероникой Кудерметов в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Во время матча было заметно, что он был очень нервным, особенно тай-брейк, последние несколько очков были очень напряженными. В конце концов, я счастлива, это очень важная победа для меня. Я счастлива впервые оказаться в полуфинале.

Я пыталась забыть о проигранных геймах, особенно об ответном, у меня было два брейк-пойнта. Это тяжело психологически, но я счастлива, что смогла победить.

Моя команда и друзья в ложе очень нервничали, особенно в конце. Я их очень люблю. Спасибо вам, ребята, и сохраняйте спокойствие — все в порядке!» — приводит слова Касаткиной сайт «Ролан Гаррос».

20-я ракетка мира в четвертьфинале турнира обыграла Кудерметову со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинала турнира «Большого шлема».

За выход в финал «Ролан Гаррос» россиянка поборется с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).