Россиянка Корнеева выиграла юниорский «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Алина Корнеева в финале юниорского «Ролан Гаррос» обыграла перуанку Лусиану Перес со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 15-летней россиянки 3 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 10.

Также Корнеева сыграет в финале юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде вместе с японкой Сарой Саито.

Для Корнеевой это четвертый титул в карьере. В 2023 году она выиграла юниорский Australian Open.