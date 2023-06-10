Селиваненко о Корнеевой: «Она одна из тех, кто может претендовать на лидерство в недалеком будущем»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу российской теннисистки Алины Корнеевой в финале юниорского «Ролан Гаррос».

Корнеева обыграла перуанку Лусиану Перес со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Также Корнеева будет участвовать в финале юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде вместе с японкой Сарой Саито.

«Победа в двух юниорских турнирах Большого шлема подряд является значимым достижением в карьере любого спортсмена. Алина сейчас только в начале пути, безусловно, она одна из тех, кто может претендовать на лидерство в недалеком будущем», — сказал Селиваненко «СЭ».

Корнеева завоевала четвертый титул в карьере. В 2023 году она выиграла юниорский Australian Open.