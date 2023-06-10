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Сегодня, 13:27

Чесноков считает, что женский финал на «Ролан Гаррос» будет неинтересным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина являются единственными теннисистками, которые могут составить конкуренцию первой ракетке мира Иге Свентек из Польши, поэтому финальная встреча Открытого чемпионата Франции будет неинтересной.

«Я не знаю, что случилось с Соболенко в полуфинале, это просто кошмар. Она вела 5:2 в решающей партии, по сути у нее был выигранный матч, и она его проиграла. Сейчас только Соболенко и Рыбакина могут бороться со Свентек, но их в финале не будет. Финал будет неинтересным, я даже смотреть его не буду», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В субботу Свентек сыграет в финале против Каролины Муховой из Чехии, обыгравшей в полуфинале Соболенко.

Источник: https://tass.ru/sport/17981191
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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