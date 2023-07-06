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Сегодня, 19:55

Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона

Руслан Минаев
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Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Россиянин Роман Сафиуллин обыграл француза Корентена Муте во втором круге Уимблдона — 7:5, 6:3, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 51 минуту.

Сафиуллин сделал за игру 5 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. У Муте — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге Сафиуллин сыграет с победителем матча Гвидо Пелья (Аргентина) — Гарольд Майо (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Корантен Муте (Франция) — 7:5, 6:3, 7:6 (7:4)

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Оскар Отте (Германия, Q) — 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Иржи Легечка (Чехия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — 6:2, 6:2, 6:2

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
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