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«Ролан Гаррос» пройдет со зрителями

10:30
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Теннисный турнир «Ролан Гаррос» пройдет с ограничениями по допуску болельщиков, сообщает AFP.

По информации источника, в начале турнира трибуны можно будет заполнять не более чем на 35%, при этом максимальное число зрителей не должно превышать 1000 человек. С 9 июня разрешенная заполняемость трех главных кортов увеличится до 65%.

Срок проведения «Ролан Гарроса» — с 24 мая по 13 июня. Во Франции с начала пандемии выявлено более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом.

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