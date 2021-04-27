На Уимблдоне отменят традиционный выходной день

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира решили отказаться от выходного дня в середине турнира, сообщается на странице соревнований в Twitter 27 апреля.

Нововведение начнет действовать с 2022 года, в турнире будет 14 игровых дней.

В 2020 году Уимблдон был отменен из-за коронавируса, в 2021-м турнир пройдет с 28 июня по 11 июля.

Уимблдон является единственным турниром «Большого шлема», на котором есть день отдыха — воскресенье на первой неделе.