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На Уимблдоне отменят традиционный выходной день

16:18
Корты Уимблдона. Фото Twitter
Корты Уимблдона. Фото Twitter
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Организаторы Уимблдонского теннисного турнира решили отказаться от выходного дня в середине турнира, сообщается на странице соревнований в Twitter 27 апреля.

Нововведение начнет действовать с 2022 года, в турнире будет 14 игровых дней.

В 2020 году Уимблдон был отменен из-за коронавируса, в 2021-м турнир пройдет с 28 июня по 11 июля.

Уимблдон является единственным турниром «Большого шлема», на котором есть день отдыха — воскресенье на первой неделе.

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