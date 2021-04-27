На Уимблдоне отменят традиционный выходной день
16:18
Организаторы Уимблдонского теннисного турнира решили отказаться от выходного дня в середине турнира, сообщается на странице соревнований в Twitter 27 апреля.
Нововведение начнет действовать с 2022 года, в турнире будет 14 игровых дней.
В 2020 году Уимблдон был отменен из-за коронавируса, в 2021-м турнир пройдет с 28 июня по 11 июля.
Уимблдон является единственным турниром «Большого шлема», на котором есть день отдыха — воскресенье на первой неделе.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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