«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 3-го круга: Касаткина — Роджерс, Кудерметова — Бадоса и другие
Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против американки Шелби Роджерс, а Вероника Кудерметова — против Паулы Бадосы из Испании.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43,600,000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Леолия Жанжан (Франция) — 12.00 мск
Ига Свентек (Польша) — Данка Ковинич (Черногория) — 13.00
Шелби Роджерс (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 13.30
Камила Джорджи (Италия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 14.00
Джессика Пегула (США) — Тамара Зиданшек (Словения) — 14.00
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ализе Корне (Франция) — 14.30
Паула Бадоса (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 15.30
Мэдисон Кис (США) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 17.30
В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.