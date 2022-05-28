«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 3-го круга: Касаткина — Роджерс, Кудерметова — Бадоса и другие

В субботу, 28 марта, в Париже состоятся матчи третьего круга турнира «Ролан Гаррос».

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против американки Шелби Роджерс, а Вероника Кудерметова — против Паулы Бадосы из Испании.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43,600,000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Леолия Жанжан (Франция) — 12.00 мск

Ига Свентек (Польша) — Данка Ковинич (Черногория) — 13.00

Шелби Роджерс (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 13.30

Камила Джорджи (Италия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 14.00

Джессика Пегула (США) — Тамара Зиданшек (Словения) — 14.00

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ализе Корне (Франция) — 14.30

Паула Бадоса (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 15.30

Мэдисон Кис (США) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 17.30

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.