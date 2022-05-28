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«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 3-го круга: Касаткина — Роджерс, Кудерметова — Бадоса и другие

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters
В субботу, 28 марта, в Париже состоятся матчи третьего круга турнира «Ролан Гаррос».

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против американки Шелби Роджерс, а Вероника Кудерметова — против Паулы Бадосы из Испании.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43,600,000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Леолия Жанжан (Франция) — 12.00 мск

Ига Свентек (Польша) — Данка Ковинич (Черногория) — 13.00

Шелби Роджерс (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 13.30

Камила Джорджи (Италия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 14.00

Джессика Пегула (США) — Тамара Зиданшек (Словения) — 14.00

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ализе Корне (Франция) — 14.30

Паула Бадоса (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 15.30

Мэдисон Кис (США) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 17.30

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.

Теннис
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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