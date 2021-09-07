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Роддик об игре Бруксби: «Прости, жена, но, кажется, я люблю другого»

04:07
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Экс-первая ракетка мира американец Энди Роддик отреагировал на игру 20-летнего Дженсона Бруксби против Новака Джоковича в 1/8 финала US Open.

«Парень такой крутой. Проигрывал 0:3, но надел каску и принялся за работу. Так здорово наблюдать. Прости, Бруклин (жена Роддика, — прим. «СЭ»), но, кажется, я люблю другого», — написал Роддик в Twitter.

Бруксби выиграл первый сет со счетом 6:1. Во втором сете он проигрывал со счетом 0:3, но смог выиграть два гейма подряд, при этом один из них длился более 20 минут.

20-летний Бруксби стал самым молодым американцем, который дошел до четвертого круга US Open с 2002 года. Тогда Энди Роддик дошел до четвертьфинала турнира.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/andyroddick/status/1435039401533452292

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Сергей Разин все материалы автора

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