Роддик об игре Бруксби: «Прости, жена, но, кажется, я люблю другого»

Экс-первая ракетка мира американец Энди Роддик отреагировал на игру 20-летнего Дженсона Бруксби против Новака Джоковича в 1/8 финала US Open.

«Парень такой крутой. Проигрывал 0:3, но надел каску и принялся за работу. Так здорово наблюдать. Прости, Бруклин (жена Роддика, — прим. «СЭ»), но, кажется, я люблю другого», — написал Роддик в Twitter.

Бруксби выиграл первый сет со счетом 6:1. Во втором сете он проигрывал со счетом 0:3, но смог выиграть два гейма подряд, при этом один из них длился более 20 минут.

20-летний Бруксби стал самым молодым американцем, который дошел до четвертого круга US Open с 2002 года. Тогда Энди Роддик дошел до четвертьфинала турнира.