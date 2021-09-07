Павлюченкова уступила Плишковой в 1/8 финала US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертом круге US Open уступила Каролине Плишковой из Чехии со счетом 5:7, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 37 минут. Россиянка сделала 4 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету чешки 6 подач навылет и 5 ошибок на второй подаче, а также 4 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Плишкова встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Бьянка Андрееску (Канада).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — 7:5, 6:4