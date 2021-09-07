Павлюченкова уступила Плишковой в 1/8 финала US Open
02:55
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертом круге US Open уступила Каролине Плишковой из Чехии со счетом 5:7, 4:6.
Встреча продлилась 1 час 37 минут. Россиянка сделала 4 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету чешки 6 подач навылет и 5 ошибок на второй подаче, а также 4 брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале Плишкова встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Бьянка Андрееску (Канада).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — 7:5, 6:4
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