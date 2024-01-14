Рахимова вышла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге Australian Open обыграла американку Эмину Бектас со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 22-летней россиянки 4 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
Во втором круге Рахимова встретится с победительницей матча Диан Парри (Франция) — Ван Синьюй (Китай).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия) — Эмина Бектас (США) — 6:4, 6:4
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