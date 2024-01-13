Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:34

Янчук считает, что Медведеву будет сложно сразу показать лучшую форму в Австралии

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Виктор Янчук поделился мнением о решении россиянина Даниила Медведева не играть предварительные турниры АТР перед Australian Open-2024.

«Как правило, это плохо, потому что сложно угадать и показать с первого турнира максимум, отличную форму. Обычно нужны какие-то разыгрывающие, подводящие турниры. Но кто знает — Даниил достаточно грамотный, достаточно опытный и достаточно волевой игрок. Может быть, он, как исключение, соберется и сумеет сразу с листа войти в игру. Будем надеяться. Или, по крайней мере, по ходу первых матчей сможет набрать ту форму, которая нужна для победы в турнире. Может быть, это не будет окончательная победа на Australian Open, ну тогда он дальше будет играть и стараться рассчитывать на победы в других турнирах «Большого шлема», — цитирует Янчука «Газета.Ru».

Матчи Australian Open 2024 года пройдут в Мельбурне на кортах «Мельбурн-Парк» с 14 по 28 января. В первом круге 27-летний Медведев сыграет против Теренса Атмана из Франции.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/13/22105477.shtml?updated
Теннис
Australian Open
Виктор Янчук
Даниил Медведев
0
Читайте также
Олимпийские игры 2024: основная информация — когда и где пройдут, медальный прогноз и выступит ли Россия
Уехавшие из России фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступать за США на Олимпиаде
Политолог заявил о смене Будановым позиции по России
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки
Выдворенный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Калининград
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Медведев: «Надеюсь, в этом сезоне мы увидим нового Даниила Медведева. Я хочу повзрослеть»
Рублев — Сейбот Уайлд: время начала и где смотреть матч Australian Open
Джокович, Рублев и Корнеева начинают первый круг. Онлайн-трансляция матчей Australian Open 14 января
Чесноков считает, что все российские теннисисты могут пройти первый круг Australian Open
Янчук считает, что Рублев может обыграть любого соперника
Угадай, кто на фото — теннисистка или актриса?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «Надеюсь, в этом сезоне мы увидим нового Даниила Медведева. Я хочу повзрослеть»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости