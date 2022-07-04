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Сегодня, 23:03

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона

Иван Шитик
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022.

На стадии 1/8 финала он в трех сетах переиграл Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов.

За путевку в полуфинал 36-летний Надаль сыграет с американцем Тэйлором Фритцем, который является единственным игроком в сетке, на данный момент не проигравшим ни одного сета.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 21) — 6:4, 6:2, 7:6 (8:6)

Wimbledon
Рафаэль Надаль
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