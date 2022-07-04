Надаль стал третьим теннисистом в истории, которому удалось провести 350 матчей на турнирах «Большого Шлема»

Испанец Рафаэль Надаль обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа в матче четвертого круга Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Испанец стал третьим игроком в истории, который провел 350 поединков на турнирах «Большого шлема».

По этому показателю его опережают только серб Новак Джокович (378 матчей) и швейцарец Роджер Федерер (429). Больше ни у кого нет даже 300 матчей на «мэйджорах».

В этом году Надаль взял Australian Open и «Ролан Гаррос», так что он выиграл первые 18 матчей на «Больших шлемах» в сезоне. До него в Открытой эре такое удавалось только Роду Лэйверу (в 1969-м собрал Большой шлем) и Новаку Джоковичу (в прошлом году был в матче от Большого шлема).