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Надаль обыграл Гаске на Roland Garros

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Рафаэль Надаль. Фото Twitter
Рафаэль Надаль. Фото Twitter
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Испанец Рафаэль Надаль одержал победу во втором круге Roland Garros. В трех сетах он переиграл француза Ришара Гаске — 6:0, 7:5, 6:2.

Следующим соперником испанца станет британец Кэмерон Норри.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Ришар Гаске (Франция) — 6:0, 7:5, 6:2

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