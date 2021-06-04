Надаль обыграл Гаске на Roland Garros
00:31
Испанец Рафаэль Надаль одержал победу во втором круге Roland Garros. В трех сетах он переиграл француза Ришара Гаске — 6:0, 7:5, 6:2.
Следующим соперником испанца станет британец Кэмерон Норри.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Ришар Гаске (Франция) — 6:0, 7:5, 6:2
Читайте также
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю