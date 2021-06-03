Свентек уверенно обыграла Петерсон во втором круге Roland Garros
21:18
Польская теннисистка Ига Свентек победила шведку Ребекку Петерсон (6:1, 6:1) во втором раунде Roland Garros в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и две минуты. Следующей соперницей Свентек станет эстонка Анетт Контавейт.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 8) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:1, 6:1
Анетт Контавейт (Эстония, 30) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:0
Кори Гауфф (США, 24) — Ван Цян (Китай) — 6:3, 7:6 (7:1)
Элисе Мертенс (Бельгия, 14) — Зарина Дияс (Казахстан) — 4:6, 6:2, 6:4
Мария Саккари (Греция, 17) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:2, 6:3
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