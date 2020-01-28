Рафаэль Надаль: «Кирьос мне очень понравился на Australian Open»

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над австралийцем Ником Кирьосом в матче 1/8 финала Australian Open. Ранее на турнире Ник пародировал Надаля.

— Матч получился очень тяжелым, — приводит слова Надаля пресс-служба турнира. — Сначала я все контролировал, но с Ником нельзя долго надеяться, что ничего не изменится. Четвертую партию я провел отвратительно, но случается, нужно смириться и забыть от этом. Нужно было психологически восстановиться перед тай-брейком.



На самом деле, Кирьос — один из самых талантливых ребят в Туре. В Мельбурне он мне очень понравился.