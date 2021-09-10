Радукану и Фернандес проведут первый финал с участием несеяных игроков с момента начала Открытой эры
07:26
В финале US Open среди женщин встретятся британская теннисистка Эмма Радукану и канадка Лейла Фернандес.
По данным ESPN, это первый крупный финал с участием «несеяных» игроков с момента начала Открытой эры в 1968 году.
В полуфинале Фернандес в трех сетах переиграла белорусску Арину Соболенко. Радукану обыграла Марию Саккари из Греции.
Финальная игра пройдет в субботу, 11 сентября.
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