Радукану и Фернандес проведут первый финал с участием несеяных игроков с момента начала Открытой эры

В финале US Open среди женщин встретятся британская теннисистка Эмма Радукану и канадка Лейла Фернандес.

По данным ESPN, это первый крупный финал с участием «несеяных» игроков с момента начала Открытой эры в 1968 году.

Emma Raducanu ? Leylah Fernandez for the #USOpen title ?



This is the first men's or women's major final featuring unseeded players since the Open Era began in 1968. pic.twitter.com/C0zUxfOP7r — ESPN (@espn) September 10, 2021

В полуфинале Фернандес в трех сетах переиграла белорусску Арину Соболенко. Радукану обыграла Марию Саккари из Греции.

Финальная игра пройдет в субботу, 11 сентября.