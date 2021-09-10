Радукану думала только о себе в полуфинале US Open
07:32
Финалистка US Open Эмма Радукану после полуфинала против Марии Саккари призналась, что не думала ни о чем, кроме себя.
«Честно говоря, сегодня я не думала ни о чем другом, кроме себя», — сказала Радукану после полуфинала, хихикая.
Второй финалисткой стала канадская теннисистка Лейла Фернандес, которая в трех сетах переиграла белорусску Арину Соболенко.
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