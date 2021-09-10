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Радукану думала только о себе в полуфинале US Open

07:32
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Финалистка US Open Эмма Радукану после полуфинала против Марии Саккари призналась, что не думала ни о чем, кроме себя.

«Честно говоря, сегодня я не думала ни о чем другом, кроме себя», — сказала Радукану после полуфинала, хихикая.

Второй финалисткой стала канадская теннисистка Лейла Фернандес, которая в трех сетах переиграла белорусску Арину Соболенко.

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Евгений Козинов все материалы автора

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