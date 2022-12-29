Призовые на Australian Open в 2023 году составят 76,5 миллиона долларов — это рекорд турнира

Сумма призовых на Australian Open в 2023 году станет рекордной, сообщает официальный сайт турнира.

Общий призовой фонд составит 76,5 миллиона долларов. Сумма выросла на 3,4 процента по сравнению с прошлым годом.

Чемпионы в женской и мужской одиночных сетках заработают по 2,975 миллиона долларов. Победители мужского парного разряда получат 695 тысяч долларов на двоих, такая же сумма будет и у женщин. Чемпионы в смешанном разряде заработают 157 750 долларов на двоих.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января 2023 года в Мельбурне.