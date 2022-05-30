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Тарпищев о российском четвертьфинале на «Ролан Гаррос»: «Девочки — молодцы, они очень хорошо сыграли»

Тарпищев отреагировал на российский четвертьфинал на «Ролан Гаррос»
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Девочки — молодцы, они очень хорошо сыграли. Кудерметова выиграла сегодня хороший матч, переломила неудачно складывающуюся игру. Во втором сете выровняла игру, а в третьем безоговорочно выиграла. Играла очень мощно и стабильно подавала. Не дала сопернице играть в свой теннис. Кудерметовой пришлось тяжелее, чем Касаткиной. У Касаткиной нет проблем, если справляется со скоростью соперницы. Она по голове играет очень тактически грамотно и не дает шанса сопернику. Ей от природы это дано», — сказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В четвертьфинале россиянки сыграют между собой.

Теннис
Шамиль Тарпищев
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